Болгарія вирішила відмовитися від транзиту російського газу з 2026 року

Болгарія, Середа 24 вересня 2025 18:27
UA EN RU
Болгарія вирішила відмовитися від транзиту російського газу з 2026 року Фото: премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков (plovdivnews.bg)
Автор: Тетяна Степанова

Болгарія розірве контракти про транзит російського газу у 2026 році, а повністю відмовиться від транзиту у 2028-му.

Про це заявив премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання БНР.

"Що стосується заклику президента Дональда Трампа, який прозвучав під час сесії Генасамблеї, ми, як частина Євросоюзу, приєднаємося до рішень про те, щоб у короткостроковій перспективі - до 2026 року - були припинені договори про використання або транзит російського природного газу", - сказав Желязков.

Він додав, що до 2026 року мають бути припинені договори про використання або транзит російського природного газу, а до 2028-го він має бути остаточно виключений з болгарського енергетичного ринку.

За словами прем'єра, все споживання природного газу в Болгарії - як для промисловості, так і для домогосподарств - покривається імпортом скрапленого газу, що постачається через спеціалізовані термінали.

Варто зазначити, що через Болгарію проходить трубопровід "Балканський потік", через який з 2021 року Угорщина імпортує російський газ в обхід України. З 2025 року до неї приєдналася й Словаччина, коли закінчився термін дії транзитного контракту між Україною й Росією.

Відмова від російського газу

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести "серйозні санкції" проти Росії, але висунув умову: країни НАТО мають припинити купувати російські газ та нафту.

Вчора, 23 вересня, виступаючи на Генасамблеї ООН, американський президент розкритикував ЄС, заявивши, що купівля російської нафти європейськими країнами - це ганьба.

Як відомо, на сьогодні щонайменше 8 країн ЄС досі імпортують російський газ.

До того ж до 19-го пакету санкцій проти Росії ЄС хоче внести прискорення відмови від імпорту російського газу. Зупинити постачання хочуть поступово до 1 січня 2027 року.

