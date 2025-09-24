Болгарія вирішила відмовитися від транзиту російського газу з 2026 року

Болгарія розірве контракти про транзит російського газу у 2026 році, а повністю відмовиться від транзиту у 2028-му.

Про це заявив премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання БНР .

"Що стосується заклику президента Дональда Трампа, який прозвучав під час сесії Генасамблеї, ми, як частина Євросоюзу, приєднаємося до рішень про те, щоб у короткостроковій перспективі - до 2026 року - були припинені договори про використання або транзит російського природного газу", - сказав Желязков.

Він додав, що до 2026 року мають бути припинені договори про використання або транзит російського природного газу, а до 2028-го він має бути остаточно виключений з болгарського енергетичного ринку.

За словами прем'єра, все споживання природного газу в Болгарії - як для промисловості, так і для домогосподарств - покривається імпортом скрапленого газу, що постачається через спеціалізовані термінали.

Варто зазначити, що через Болгарію проходить трубопровід "Балканський потік", через який з 2021 року Угорщина імпортує російський газ в обхід України. З 2025 року до неї приєдналася й Словаччина, коли закінчився термін дії транзитного контракту між Україною й Росією.