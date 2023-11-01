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Болгарія видворила російського журналіста: загрожує нацбезпеці

Софія, Середа 01 листопада 2023 16:43
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Болгарія видворила російського журналіста: загрожує нацбезпеці Фото: Болгарія видворила російського журналіста (flickr by swiv)
Автор: Іван Носальський

Болгарія вирішила видворити кореспондента "Російської газети" Олександра Гацака. Йому також заборонили в'їжджати до Євросоюзу.

Про це заявили в Державному агентстві з нацбезпеки Болгарії (ДАНС), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nova.bg.

"З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Олександра Гацака, акредитованого в Болгарії кореспондента "Російської газети", застосовані примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення і заборони на в'їзд та проживання на території країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні агентства.

У відомстві уточнили, що такі дії спрямовані на захист нацбезпеки, а не обмеження свободи слова та вираження поглядів.

Варто зауважити, що до міграційного управління Гацака викликали 29 вересня. Але він відмовився там з'являтися і "сховався" в посольстві Росії. Після того, як втрутилося Міністерство закордонних справ Болгарії, він все ж таки виїхав з країни 1 листопада.

"Російська газета" - офіційне видання уряду РФ, де публікують його рішення та розпорядження.

Нагадаємо, раніше поліція Болгарії заарештувала 12 осіб, яких підозрюють в експорті товарів подвійного призначення до Росії.

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