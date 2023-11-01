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Болгария выдворила российского журналиста: угрожает нацбезопасности

София, Среда 01 ноября 2023 16:43
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Болгария выдворила российского журналиста: угрожает нацбезопасности Фото: Болгария выдворила российского журналиста (flickr by swiv)
Автор: Иван Носальский

Болгария решила выдворить корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака. Ему также запретили въезжать в Евросоюз.

Об этом заявили в Государственном агентстве по нацбезопасности Болгарии (ДАНС), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nova.bg.

"Учитывая деятельность, представляющую угрозу для нацбезопасности Болгарии, по приказу руководителя ДАНС к гражданину РФ Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту "Российской газеты", применены принудительные административные меры в виде лишения вида на жительство, выдворения и запрета на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС", - сказано в сообщении агентства.

В ведомстве уточнили, что такие действия направлены на защиту нацбезопасности, а не ограничение свободы слова и выражения взглядов.

Стоит заметить, что в миграционное управление Гацака вызвали 29 сентября. Но он отказался там появляться и “спрятался” в посольстве России. После того, как вмешалось Министерство иностранных дел Болгарии, он все же выехал из страны 1 ноября.

"Российская газета" - официальное издание правительства РФ, где публикуют его решения и распоряжения.

Напомним, ранее полиция Болгарии арестовала 12 человек, которых подозревают в экспорте товаров двойного назначения в Россию.

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