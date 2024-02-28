Болгарія не відправлятиме військових в Україну, але Путін не повинен бути спокійним, - глава Міноборони

"Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів в Україну. Це питання в Болгарії не обговорюється", - заявив він.

Міністр пояснив, що Кремль почувається цілком комфортно, бо знає, що Україна не отримає військових.

"Путін не повинен заспокоюватися, тому що він повинен знати, що всі варіанти військової допомоги відкриті. Є країни, які пропонують відправити війська на фронт, але Болгарія цього робити не буде", - був непохитний Тагарєв.

Водночас міністр не уточнив, які саме країни готові відправити військових в Україну.

"Мета - не дати Кремлю непотрібного спокою, - зазначив Тагарєв.

Передісторія

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, на саміті президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

У свою чергу, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.

Проте проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Докладніше про реакцію інших лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

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