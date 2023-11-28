UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Болгарія відкриє небо для Лаврова. Він візьме участь у зустрічі ОБСЄ

Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Болгарія тимчасово відкриє повітряний простір для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп'є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Болгарії.

"Болгарія дала дозвіл на переліт Спеціального авіаційного підрозділу "Росія" через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі", - йдеться у заяві.

Як уточнюють у болгарському МЗС, дипломатичний дозвіл на проліт носить тимчасовий характер і буде дійсний протягом 3 годин до 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.

У відомстві уточнюють, що цей "дозвіл надано для участі у засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС".

"Цей дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також є санкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС, про що прямо йдеться у ноті у відповідь болгарської сторони", - підкреслюється на сайті МЗС.

Не перший раз

Раніше Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака Лаврова. Тоді повідомлялось, його візит до Сербії "опинився під великим питанням". Пізніше Лавров навіть скасував свій візит у Белград, намічений на 6 червня 2022 року.

Зазначимо, що небо для всіх російських літаків Болгарія закрила ще з 26 лютого 2022 року, за два дні після масштабного вторгнення РФ в Україну..

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄРосійська ФедераціяБолгарияЛавров