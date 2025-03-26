Болгарія відкриє мережу державних магазинів через бойкот супермаркетів

Повідомляється, що це рішення стало відповіддю на масові бойкоти супермаркетів. Болгарські споживачі звинувачують їх у штучному завищенні цін.

За останні два місяці в країні відбулося кілька хвиль протестів, що суттєво знизили виторг торговельних мереж - на 20% після першої хвилі та на 30% після другої. Споживачі вимагали обмеження націнок на продукти на рівні 30% та впливу на цінову політику рітейлерів.

Нову торговельну компанію, яка відповідатиме за мережу магазинів, створять з початковим капіталом у 5 мільйонів євро. Вона підпорядковуватиметься Міністерству сільського господарства та продовольства. Магазини працюватимуть у приміщеннях державних поштових відділень у невеликих населених пунктах, де проживає багато літніх людей.

Ініціатором створення державної мережі стала парламентська група ДПС-Новий початок. Її лідер Делян Пеєвський перебуває під санкціями США та Великої Британії за корупцію, а його політичні опоненти звинувачують у фальсифікації виборів.

Ідею державного регулювання розкритикували економісти. Адріан Ніколов з Інституту ринкової економіки зазначив, що втручання держави у ринок може порушити конкуренцію та законодавство ЄС.

Річна інфляція в Болгарії наразі становить 2,6%.