Болгарія відкриє мережу державних магазинів через бойкот супермаркетів
Парламент Болгарії підтримав створення державної мережі продуктових магазинів. Вони продаватимуть товари за контрольованими цінами та з обмеженою націнкою.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Euractiv.
Повідомляється, що це рішення стало відповіддю на масові бойкоти супермаркетів. Болгарські споживачі звинувачують їх у штучному завищенні цін.
За останні два місяці в країні відбулося кілька хвиль протестів, що суттєво знизили виторг торговельних мереж - на 20% після першої хвилі та на 30% після другої. Споживачі вимагали обмеження націнок на продукти на рівні 30% та впливу на цінову політику рітейлерів.
Нову торговельну компанію, яка відповідатиме за мережу магазинів, створять з початковим капіталом у 5 мільйонів євро. Вона підпорядковуватиметься Міністерству сільського господарства та продовольства. Магазини працюватимуть у приміщеннях державних поштових відділень у невеликих населених пунктах, де проживає багато літніх людей.
Ініціатором створення державної мережі стала парламентська група ДПС-Новий початок. Її лідер Делян Пеєвський перебуває під санкціями США та Великої Британії за корупцію, а його політичні опоненти звинувачують у фальсифікації виборів.
Ідею державного регулювання розкритикували економісти. Адріан Ніколов з Інституту ринкової економіки зазначив, що втручання держави у ринок може порушити конкуренцію та законодавство ЄС.
Річна інфляція в Болгарії наразі становить 2,6%.
Раніше РБК-Україна писало, що у березні 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання цін на овочі та деякі інші продукти харчування. Зокрема, помідори подорожчали на 39% за місяць, морква зросла в ціні на 30%, курятина також подорожчала - тушка на 10%, філе на 7%, стегно на 5%, яйця додали 10% у вартості, молочні продукти продовжують дорожчати, зокрема молоко (+11%), сир голландський (+7%), вершки (+5%). Водночас пшеничне борошно подешевшало на 16% за місяць, ймовірно, через передсвяткові акції в супермаркетах напередодні Великодня.
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