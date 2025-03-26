Болгария откроет сеть государственных магазинов из-за бойкота супермаркетов
Парламент Болгарии поддержал создание государственной сети продуктовых магазинов. Они будут продавать товары по контролируемым ценам и с ограниченной наценкой.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Сообщается, что это решение стало ответом на массовые бойкоты супермаркетов. Болгарские потребители обвиняют их в искусственном завышении цен.
За последние два месяца в стране произошло несколько волн протестов, которые существенно снизили выручку торговых сетей - на 20% после первой волны и на 30% после второй. Потребители требовали ограничения наценок на продукты на уровне 30% и влияния на ценовую политику ритейлеров.
Новую торговую компанию, которая будет отвечать за сеть магазинов, создадут с начальным капиталом в 5 миллионов евро. Она будет подчиняться Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Магазины будут работать в помещениях государственных почтовых отделений в небольших населенных пунктах, где проживает много пожилых людей.
Инициатором создания государственной сети стала парламентская группа ДПС-Новое начало. Ее лидер Делян Пеевский находится под санкциями США и Великобритании за коррупцию, а его политические оппоненты обвиняют в фальсификации выборов.
Идею государственного регулирования раскритиковали экономисты. Адриан Николов из Института рыночной экономики отметил, что вмешательство государства в рынок может нарушить конкуренцию и законодательство ЕС.
Годовая инфляция в Болгарии сейчас составляет 2,6%.
Ранее РБК-Украина писало, что в марте 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост цен на овощи и некоторые другие продукты питания. В частности, помидоры подорожали на 39% за месяц, морковь выросла в цене на 30%, курятина также подорожала - тушка на 10%, филе на 7%, бедро на 5%, яйца прибавили 10% в стоимости, молочные продукты продолжают дорожать, в частности молоко (+11%), сыр голландский (+7%), сливки (+5%). В то же время пшеничная мука подешевела на 16% за месяц, вероятно, из-за предпраздничных акций в супермаркетах накануне Пасхи.
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