Болгария откроет сеть государственных магазинов из-за бойкота супермаркетов

Парламент Болгарии поддержал создание государственной сети продуктовых магазинов. Они будут продавать товары по контролируемым ценам и с ограниченной наценкой.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Сообщается, что это решение стало ответом на массовые бойкоты супермаркетов. Болгарские потребители обвиняют их в искусственном завышении цен.

За последние два месяца в стране произошло несколько волн протестов, которые существенно снизили выручку торговых сетей - на 20% после первой волны и на 30% после второй. Потребители требовали ограничения наценок на продукты на уровне 30% и влияния на ценовую политику ритейлеров.

Новую торговую компанию, которая будет отвечать за сеть магазинов, создадут с начальным капиталом в 5 миллионов евро. Она будет подчиняться Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Магазины будут работать в помещениях государственных почтовых отделений в небольших населенных пунктах, где проживает много пожилых людей.

Инициатором создания государственной сети стала парламентская группа ДПС-Новое начало. Ее лидер Делян Пеевский находится под санкциями США и Великобритании за коррупцию, а его политические оппоненты обвиняют в фальсификации выборов.

Идею государственного регулирования раскритиковали экономисты. Адриан Николов из Института рыночной экономики отметил, что вмешательство государства в рынок может нарушить конкуренцию и законодательство ЕС.

Годовая инфляция в Болгарии сейчас составляет 2,6%.