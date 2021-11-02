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Болгария усилила границы для защиты от нелегалов

Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Болгарии усилило границу для защиты от нелегальных мигрантов из Турции и Греции. В частности, для охраны границы было отправлено более 350 военнослужащих и более 40 автомобилей Сухопутных войск страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТА.

Военнослужащие двух мотопехотных соединений, 61-й Стрямской и 2-й Тунджанской бригад, проводят совместное патрулирование с сотрудниками пограничной полиции.

Ранее глава Минобороны Георгий Панайотов заявлял, что ситуация на границах страны не вызывает серьезных опасений, однако количество мигрантов, прибывающих в Болгарию с юга, в том числе из Греции и Турции, постепенно росло с июля текущего года.

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БолгарияМиграционный кризис