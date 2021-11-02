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Болгарія посилила кордони для захисту від нелегалів

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ Болгарії посилило кордон для захисту від нелегальних мігрантів з Туреччини та Греції. Зокрема, для охорони кордону було відправлено понад 350 військовослужбовців та понад 40 автомобілів Сухопутних військ країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТА.

Військовослужбовці двох мотопіхотних з'єднань, 61-ї Стрямської та 2-ї Тунджанської бригад, проводять спільне патрулювання зі співробітниками прикордонної поліції.

Раніше глава Міноборони Георгій Панайотов заявляв, що ситуація на кордонах країни не викликає серйозних побоювань, проте кількість мігрантів, які прибувають до Болгарії з півдня, в тому числі з Греції і Туреччини, поступово зростала з липня поточного року.

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БолгарияМіграційна криза