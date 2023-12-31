Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони у березні 2024 року: названі обмеження

"Сьогоднішній день знаменує собою історичний момент для Болгарії та Румунії. І день великої гордості громадян Румунії та Болгарії. З березня вони зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю. Це важливий крок уперед для обох країн та для Шенгенської зони загалом" , - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Повідомляється, що обговорення дати можливого скасування перевірок осіб на сухопутних кордонах триватимуть у 2024 році, і очікується, що рішення ЄС з цього питання буде ухвалено у "розумні терміни".

Болгарія та Румунія з 2007 року працюють над тим, щоб стати частиною Шенгенської зони. Єврокомісія оголосила про готовність двох країн на цей крок ще 2011 року, але процес блокували різні країни ЄС. У грудні 2022 року Рада Євросоюзу погодила рішення, але Австрія в результаті заблокувала його через "слабкі зусилля" щодо боротьби з нелегальною міграцією. 2023 року приєднання до Шенгену блокувала Угорщина, яка критикувала Болгарію за введення податку на транзит російського газу.

Шенгенська зона

Шенгенська зона – це група країн Європи, які домовилися про відміну між собою прикордонного контролю. Таким чином, люди можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною без будь-яких затримок. На даний момент до Шенгенської зони входять 27 країн.

Шенгенська спільнота була створена у 1985 році Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

Раніше стало відомо, що Нідерланди дали "зелене світло" на приєднання Болгарії до Шенгенської зони.