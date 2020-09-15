ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Болгария раскрыла имена россиян в деле об отравлении "Новичком" в 2015

Автор: РБК-Украина

Болгарское следствие раскрыло вторые имена россиян, которых подозревают в покушении на убийство местного бизнесмена Эмилиана Гебрева с помощью яда "Новичок". Речь идет об инциденте в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении болгарской прокуратуры.

Сообщается, что в деле, где пострадавшими приходят Эмилиан Гебрев, его сын Христо и Валентин Тахчиев предъявлены обвинения трем гражданам России: Георгию Горшкову, Сергею Павлову и Сергею Федотову.

Все трое были объявлены Интерполом в международный розыск. С учетом полученной дополнительной информации выяснили, что они используют вторые имена:

Самые читаемые новости
  • Георгий Горшков - Егор Гордиенко
  • Сергей Павлов - Сергей Лютенко
  • Сергей Федотов - Денис Сергеев

Болгарская прокуратура обновила европейские ордера на арест и запросы о международном розыске. При этом для экстрадиции этих лиц есть препятствие, поскольку Россия не выдает своих граждан другим странам.

Напомним, в 2019 году Британия и Болгария создали совместную следственную группу, которая расследует отравление Гебрева нервно-паралитическим веществом "Новичок". Следствие проверяло возможную связь между отравлением Гебрева в 2015 году с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Также сообщалось, что один из подозреваемых в покушении на Гебрева оказался членом миссии России во Всемирной торговой организации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Болгарияотравлениепокушение