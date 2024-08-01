Болгарія продовжила програму допомоги для біженців з України до кінця року

Тимчасовий уряд Болгарії продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги для біженців з України через вторгнення Росії у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe.

Програму, що передбачає державні виплати на житло, було вперше запроваджено 2022 року урядом під керівництвом Кирила Петкова у відповідь на напад Росії, що спричинив потік мільйонів біженців.

Термін дії поточної програми допомоги, адаптованої тимчасовими урядами під керівництвом президента Болгарії Румена Радева, закінчувався 31 липня 2024 року. Тепер програму продовжено до 31 грудня 2024 року "на чинних умовах".

З моменту вторгнення Росії в Україну 2022 року в Болгарію в'їхало 2 454 748 українців. У межах програми тимчасового захисту ЄС Болгарія зареєструвала 181 868 осіб, з яких 55 302 залишаються в країні, і 6081 особу розміщено в межах державної програми.