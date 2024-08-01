Болгария продлила программу помощи для беженцев из Украины до конца года

Временное правительство Болгарии продлило срок действия программы гуманитарной помощи для беженцев из Украины из-за вторжения России в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sofia Globe.

Программа, предусматривающая государственные выплаты на жилье, была впервые введена в 2022 году правительством под руководством Кирилла Петкова в ответ на нападение России, вызвавшее поток миллионов беженцев.

Срок действия текущей программы помощи, адаптированной временными правительствами под руководством президента Болгарии Румена Радева, истекал 31 июля 2024 года. Теперь программа продлена до 31 декабря 2024 года "на действующих условиях".

С момента вторжения России в Украину в 2022 году в Болгарию въехало 2 454 748 украинцев. В рамках программы временной защиты ЕС Болгария зарегистрировала 181 868 человек, из которых 55 302 остаются в стране, и 6081 человек размещен в рамках государственной программы.