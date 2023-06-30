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Болгарія планує найближчим часом відправити Україні військову допомогу

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П'ятниця 30 червня 2023 18:00
Болгарія планує найближчим часом відправити Україні військову допомогу Фото: Болгарія планує найближчим часом відправити Україні військову допомогу (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

Болгарія незабаром відправить військову допомогу Україні. Надішле "найнеобхідніші ресурси негайно".

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.com.

"Незабаром розпочнеться процес відправлення військової допомоги Україні", - заявив міністр додавши, що наші воїни отримають "найнеобхідніші ресурси негайно".

Зокрема Тагарєв додав, що Болгарія підтримає членство України в НАТО після завершення війни проти Російської Федерації.

Відповідаючи на питання, чи існують пропозиції від Болгарії щодо надання гарантій безпеки Україні, міністр відповів, що "це питання на даний момент не обговорювалося".

"Ці перемовини ведуться на двосторонній основі, ми поки що не брали участі у цих переговорах і не маємо наміру їх вести", - пояснив міністр оборони.

Допомога від Болгарії Україні

Нещодавно Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів. Зокрема країна готова приєднатись до спільних закупівель. Пізніше прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков відзначив, що країна повинна бути послідовною і виконувати рішення, які були ухвалені раніше та допомагати Україні зброєю, а також снарядами.

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