Болгарія підписала довгостроковий газовий контракт із Туреччиною

Болгарська державна газова компанія Bulgargaz підписала довгострокову угоду з турецькою державною газовою компанією Botas, отримавши доступ до газової мережі Туреччини та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) для забезпечення постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Болгарія майже повністю залежала від російського газу, але шукає альтернативи після того, як Москва припинила постачання у квітні через відмову Софії платити в рублях.
Згідно з новою 13-річною угодою, Bulgargaz зможе використовувати турецькі ЗПГ-термінали для постачання, які будуть йти через газову мережу Botas до Болгарії.
Виконувач обов'язків міністра енергетики Болгарії Росен Христов сказав, що Болгарія хоче зарезервувати потужність близько 1 млрд кубометрів газу на рік на турецьких терміналах ЗПГ та укласти угоди з імпорту з європейськими та американськими виробниками ЗПГ.
Його турецький колега Фатіх Донмез заявив, що угода дозволить Болгарії транспортувати близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік і допоможе підвищити безпеку поставок до південно-східної Європи.
Замовлень на 2023 рік буде меншим, тому що Bulgargaz вже кілька місяців вигравав тендери на слоти на грецькому СПГ-терміналі Revithoussa.
Наразі Болгарія покриває близько третини своїх щорічних потреб у газі за рахунок імпорту 1 млрд. кубометрів азербайджанського газу, а решту постачає через Грецію.
Експерт з енергетики та колишній посол Болгарії в Москві Іліан Василев сказав, що бронювання нових потужностей забезпечить альтернативу завантаженому терміналу Revithoussa, але попередив, що Болгарія може зрештою імпортувати замаскований російський газ, якщо вона також вирішить купувати газ у Botas.
Туреччина імпортує російський газ і Москва запропонувала створити хаб для російського газу в Туреччині, що теоретично може дозволити Москві маскувати свій експорт паливом з інших джерел.
Христов сказав, що Болгарія не може контролювати, який газ надходитиме до Болгарії, але Софія подбає про те, щоб підписати угоди на постачання ЗПГ не з Росії.
Нагадаємо, газопровід між Болгарією та Грецією запрацював з 1 жовтня 2022 року. Інтерконектор IGB змінить правила гри на ринку та дозволить звільнитися від залежності від російського газу.
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