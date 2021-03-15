Болгария открывается для туристов, но с карантинными ограничениями

Власти Болгарии готовы создать для иностранных туристов "зеленый коридор" - те, кто переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет отрицательный тест на COVID-19, смогут пересечь границу и посетить курорты.

В понедельник, 15 марта, утвердят правила объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов.

По словам вице-премьера, туристический сезон в Болгарии начнут немногим раньше обычного, чтобы создать гарантию стабильной работы отрасли и соблюдения мер безопасности министерства здоровья.

"На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом" сертификате о состоянии здоровья ", и болгарское правительство поддерживает эту позицию", - сказала Николова.