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Болгария открывается для туристов, но с карантинными ограничениями

Автор: Артур Родивилов

Туристический сезон в Болгарии откроется 1 мая, но с карантинными ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы.

Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма Марияна Николова в своем Facebook.

Власти Болгарии готовы создать для иностранных туристов "зеленый коридор" - те, кто переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет отрицательный тест на COVID-19, смогут пересечь границу и посетить курорты.

В понедельник, 15 марта, утвердят правила объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов.

По словам вице-премьера, туристический сезон в Болгарии начнут немногим раньше обычного, чтобы создать гарантию стабильной работы отрасли и соблюдения мер безопасности министерства здоровья.

"На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом" сертификате о состоянии здоровья ", и болгарское правительство поддерживает эту позицию", - сказала Николова.

В Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива и чего ждать от нее украинцам, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введения сертификатов о вакцинации против COVID. Но в то же время подчеркивается, что эти документы не должны привести к ограничениям в передвижении людей.

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