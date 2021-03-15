Болгарія відкривається для туристів, але з карантинними обмеженнями

Влада Болгарії готові створити для іноземних туристів "зелений коридор" - ті, хто перехворів коронавірусом, пройшов вакцинацію або має негативний тест на COVID-19, зможуть перетнути кордон і відвідати курорти.

У понеділок, 15 березня, затвердять правила об'єктів розміщення, ресторанів і кафе, а також місць для розваг туристів.

За словами віце-прем'єра, туристичний сезон в Болгарії почнуть трохи раніше звичайного, щоб створити гарантію стабільної роботи галузі та дотримання заходів безпеки міністерства здоров'я.

"наступного тижня Євросоюз прийме рішення про так званий" сертифікат про стан здоров'я, і болгарське уряд підтримує цю позицію", - сказала Ніколова.