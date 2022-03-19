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Болгария отказалась от переговоров с "Газпромом"

Фото: "Газпром" потеряет болгарский рынок (twitter.com/gazpromen)
Автор: Антон Федорцив

Правительство Болгарии не намерено продлевать контракт на поставку российского газа. Действующее соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Стандарт".

Вице-премьер-министр – министр финансов Болгарии Асен Василев заверил, что переговоров о новом контракте с "Газпромом" не будет. Официальная София уже начала поиск других источников.

"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского газопровода. Там у нас пропускная способность около 20 миллиардов кубометров и мы можем его использовать в обе стороны. Нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира", – заявил чиновник.

Кроме того, Василев также анонсировал обсуждение общеевропейского газового соглашения. Его механизм должен заработать с лета, а Болгария стремится его дополнить азербайджанским газом.

К слову, Германия признала свою весомую энергозависимость от России.

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ГазпромРоссийская ФедерацияБолгария