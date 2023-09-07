UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Болгарія оснастить берегову охорону ракетами через агресію РФ у Чорному морі

Фото: Прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Болгарія почала оснащення берегової охорони ракетами. Це робиться для того, щоб ніхто не смів наближатися до їхніх чорноморських міст.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.com.

Денков наголосив, що Болгарія має розвивати свої Військово-морські сили, щоб вони були достатньо підготовлені до захисту країни. 

Приводом для його коментаря стала напруженість у Чорному морі, спричинена російською агресією в Україні.

"На цей час ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали закуповувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не посмів наблизитися до наших чорноморських міст", - сказав він. 

Як приклад він нагадав удари росіян по Варні в 1915 році, вони були здійснені з води.

Агресор хоче повернути собі імперський вплив

За його словами, національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі Росії перебували якомога далі від кордонів країни. Це також було причиною того, що б Болгарія всіляко підтримувала Україну.

"Російські політики неодноразово говорили, що слідом за Україною йдуть прибалтійські республіки і Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, що є агресор, який хоче повернути собі імперський вплив", - додав Денков.

Болгарія не повинна вести жодних справ із РФ

Прем'єр-міністр уточнив, що Болгарія не може співпрацювати з Росією щодо будь-яких енергетичних проєктів, особливо пов'язаних з АЕС "Белене".

За його словами, агресор ще багато років перебуватиме під європейськими санкціями, і тому країні найкраще продати обладнання нереалізованої АЕС Україні, яка проявляє до нього інтерес.

Болгарія та її відносини з Росією

Болгарія від початку війни в Україні засудила дії Росії, підтримала запровадження санкцій проти Кремля і регулярно відправляє допомогу, зокрема й для ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков хоче очистити спецслужби країни від впливу Росії, проте чинний президент Румен Радєв не поділяє його поглядів і може стати на заваді важливим реформам.

Нещодавно п'ять високопоставлених болгарських політиків отримали захист Служби національної безпеки. Причиною для цього стали погрози з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧерное мореБолгарияВійна в Україні