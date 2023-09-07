Болгарія оснастить берегову охорону ракетами через агресію РФ у Чорному морі

Денков наголосив, що Болгарія має розвивати свої Військово-морські сили, щоб вони були достатньо підготовлені до захисту країни.

Приводом для його коментаря стала напруженість у Чорному морі, спричинена російською агресією в Україні.

"На цей час ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали закуповувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не посмів наблизитися до наших чорноморських міст", - сказав він.

Як приклад він нагадав удари росіян по Варні в 1915 році, вони були здійснені з води.

Агресор хоче повернути собі імперський вплив

За його словами, національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі Росії перебували якомога далі від кордонів країни. Це також було причиною того, що б Болгарія всіляко підтримувала Україну.

"Російські політики неодноразово говорили, що слідом за Україною йдуть прибалтійські республіки і Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, що є агресор, який хоче повернути собі імперський вплив", - додав Денков.

Болгарія не повинна вести жодних справ із РФ

Прем'єр-міністр уточнив, що Болгарія не може співпрацювати з Росією щодо будь-яких енергетичних проєктів, особливо пов'язаних з АЕС "Белене".

За його словами, агресор ще багато років перебуватиме під європейськими санкціями, і тому країні найкраще продати обладнання нереалізованої АЕС Україні, яка проявляє до нього інтерес.

Болгарія та її відносини з Росією

Болгарія від початку війни в Україні засудила дії Росії, підтримала запровадження санкцій проти Кремля і регулярно відправляє допомогу, зокрема й для ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков хоче очистити спецслужби країни від впливу Росії, проте чинний президент Румен Радєв не поділяє його поглядів і може стати на заваді важливим реформам.

Нещодавно п'ять високопоставлених болгарських політиків отримали захист Служби національної безпеки. Причиною для цього стали погрози з боку Росії.