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Болгария объявляет российского дипломата персоной нон грата

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Болгарии объявит российского дипломата персоной нон грата. Кроме того, правоохранительные органы России просят оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Об этом заявили в МИД Болгарии.

Также российских правоохранителей попросят присоединится к расследованию уничтожения вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду.

"Вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева провела обстоятельный и серьезный разговор с послом РФ в Софии. Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории", - говорится в заявлении.

В то же время болгарская сторона заявила, что считает совершенно неуместными коментарии МИД РФ.

В России уже заявили, что ответят на высылку российского дипломата из Болгарии.

Утром 28 апреля пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева сообщила, что власти ведут расследование о причастности граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в 2011, 2015 и 2020 годах. По данным ведомства, там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Вчера посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны.

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