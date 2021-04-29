Болгарія оголошує російського дипломата персоною нон грата
Міністерство закордонних справ Болгарії оголосить російського дипломата персоною нон грата. Крім того, правоохоронні органи Росії просять надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах.
Про це заявили в МЗС Болгарії.
Також російських правоохоронців попросять приєднається до розслідування знищення речових доказів при пожежі і спробі отруєння трьох болгарських громадян, щоб громадяни, які вчинили ці злочини, були знайдені і віддані суду.
"Віце-прем'єр, міністр закордонних справ Катерина Захарієва провела ґрунтовну і серйозну розмову з послом РФ в Софії. Болгарія бажає підтримувати рівноправні і взаємовигідні відносини з Росією і в цьому зв'язку наполягає на активному і ефективному сприянні з російської сторони в проясненні обставин інцидентів на нашій території", - йдеться в заяві.
Водночас болгарська сторона заявила, що вважає абсолютно недоречними коментарі МЗС РФ.
У Росії вже заявили, що дадуть відповідь на висилку російського дипломата з Болгарії.
Вранці 28 квітня прес-секретар болгарської прокуратури Сійка Мілєва повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які сталися в 2011, 2015 і 2020 роках. За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.
Вчора посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в МЗС країни.