Болгарія оголошує російського дипломата персоною нон грата

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосить російського дипломата персоною нон грата. Крім того, правоохоронні органи Росії просять надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах.

Про це заявили в МЗС Болгарії .

Також російських правоохоронців попросять приєднається до розслідування знищення речових доказів при пожежі і спробі отруєння трьох болгарських громадян, щоб громадяни, які вчинили ці злочини, були знайдені і віддані суду.

"Віце-прем'єр, міністр закордонних справ Катерина Захарієва провела ґрунтовну і серйозну розмову з послом РФ в Софії. Болгарія бажає підтримувати рівноправні і взаємовигідні відносини з Росією і в цьому зв'язку наполягає на активному і ефективному сприянні з російської сторони в проясненні обставин інцидентів на нашій території", - йдеться в заяві.

Водночас болгарська сторона заявила, що вважає абсолютно недоречними коментарі МЗС РФ.

У Росії вже заявили, що дадуть відповідь на висилку російського дипломата з Болгарії.