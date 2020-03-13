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Болгарія оголосила надзвичайний стан

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 12:28
Болгарія оголосила надзвичайний стан
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Болгарії заразились 23 людини

Парламент Болгарії оголосив надзвичайний стан, щоб стримати поширення коронавірусу. Про це повідомляє болгарське агентство БГНЕС.

У зв'язку з цим, закривають школи, дитячі садки та університети. У країні 23 хворих та одна смерть через коронавірус.

Прем’єр-міністр Бойко Борисов під час виступу в парламенті пояснив, що надзвичайний стан потрібний в основному для "недисциплінованих людей".

"Немає причин для паніки. Ми гарантуємо, що права болгарських громадян будуть дотримуватися під час цього надзвичайного стану", - пообіцяла глава парламентської групи GERB Даніела Даріткова.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що зараз перевіряють інформацію з 12 випадками коронавірусу в Горловці. Правоохоронні органи перевіряють інформацію.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

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