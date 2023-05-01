Болгарія може не застосовувати санкції проти РФ, запроваджені ЄС. Розпочато розслідування

Так, приводом для відповідного розслідування стала заява депутата болгарського парламенту Деляна Добрєва про те, що "мільйони російських олігархів відмиваються через банк у Болгарії", при цьому він не назвав який саме банк має на увазі. За день прокуратура повідомила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати справу.

"Прокуратура запитує у Ради міністрів та всіх міністерств і відомств, що беруть участь у Координаційній групі (за російськими санкціями), інформацію про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у зв'язку із введеними санкціями", - говориться в заяві прокуратури.

Не на користь болгарського уряду, як пише видання, свідчить той факт, що Національна агенція з доходів, яка відповідає за введення санкцій, не видала жодного акта про введення обмежень за останні 8 років.

Своєю чергою, як пише видання, сайт розслідувань Bird.bg вже розкрив імена деяких росіян, які володіють нерухомістю в Болгарії, зокрема на Чорному морі через своїх родичів і фігурують у списку санкцій ЄС. Серед них Сергій Чемезов, Максим Топілін, Володимир Плігін та Олексій Чепа.

"Болгарія, схоже, не застосовує санкції ЄС проти фізичних осіб та компаній з Російської Федерації. Очевидно, що болгарська влада не наважується, не хоче і не має процедур і можливостей для застосування санкцій", - сказав у лютому в коментарі Euractiv представник аналітичного центру. Центр вивчення демократії" (CSD) Руслан Стефанов.

Зазначимо, що віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Болгарії у лютому заявив, що Єврокомісія хоче, щоб країни ЄС повідомляли про свої дії щодо реалізації санкцій проти Росії.

"Мета полягає в тому, щоб отримати найкраще уявлення про ці активи, і якщо вони будуть конфісковані, їх можна буде використати для відновлення України", - сказав він.

Як повідомлялось, у парламенті Британії запропонували консолідувати зусилля в контексті санкцій проти Росії, які не мали такого великого впливу на російську економіку, як очікували західні країни. Там запропонували створити так званий "економічний Рамштайн" для "тих, хто бореться за свободу України".