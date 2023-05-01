Болгария может не применять санкции против РФ, введенные ЕС. Начато расследование

Так, поводом для соответствующего расследования стало заявление депутата болгарского парламента Деляна Добрева о том, что "миллионы российских олигархов отмываются через банк в Болгарии", при этом он не назвал какой именно банк имеет в виду. Через день прокуратура сообщила, что поручила Государственному агентству национальной безопасности расследовать дело.

"Прокуратура запрашивает у Совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по российским санкциям), информацию о конкретных принятых мерах, действиях и актах, изданных в связи с введенными санкциями", - говорится в заявлении прокуратуры.

Не в пользу болгарского правительства, как пишет издание, свидетельствует тот факт, что Национальное агентство по доходам, которое отвечает за введение санкций, не издало ни одного акта о введении ограничений за последние 8 лет.

В свою очередь, как пишет издание, сайт расследований Bird.bg уже раскрыл имена некоторых россиян, владеющих недвижимостью в Болгарии, в частности на Черном море, через своих родственников и фигурирующих в санкционном списке ЕС. Среди них Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа.

"Болгария, похоже, не применяет санкции ЕС против физических лиц и компаний из Российской Федерации. Очевидно, что болгарские власти не осмеливаются, не хотят и не имеют процедур и возможностей для применения санкций", - сказал в феврале в комментарии Euractiv представитель аналитического центра "Центр изучения демократии" (CSD) Руслан Стефанов.

Отметим, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время визита в Болгарию в феврале заявил, что Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС сообщали о своих действиях по реализации санкций против России.

"Цель состоит в том, чтобы получить лучшее представление об этих активах, и если они будут конфискованы, их можно будет использовать для восстановления Украины", - сказал он.

Как сообщалось, в парламенте Британии предложили консолидировать усилия в контексте санкций против России, которые не имели такого большого влияния на российскую экономику, как ожидали западные страны. Там предложили создать так называемый "экономический Рамштайн" для "тех, кто борется за свободу Украины".