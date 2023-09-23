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Болгарія купить у США понад 180 бронемашин Stryker

Субота 23 вересня 2023 06:21
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Болгарія купить у США понад 180 бронемашин Stryker Фото: Болгарія закупить у США бронемашини Stryker (ukrmilitary.com)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Болгарії схвалив покупку 183 американських бойових машин Stryker з ціллю модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В уряді Болгарії пояснили, що мета проєкту полягає в тому, щоб країна досягла оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набуда можливостей і підтримки для захисту країн самостйно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни.

Рішення про придбання бронемашин Stryker було прийняте після схвалення Державним департаментом США продажу Болгарії 183 автомобілів та відповідного обладнання на суму 1,5 мільярда доларів.

Модернізації ЗС Болгарії

В АР зазначили, що Болгарія, яка є східним флангом НАТО, проводить військову модернізацію, замінюючи застарілі радянські системи озброєння.

Також 14 липня голова Генерального штабу Збройних сил Болгарії Еміль Ефтімов заявляв, що НАТО, можливо, розширить свій контингент в країні. А вже через два місяці стало відомо про створення в Болгарії нової бази Альянсу.

Крім цього, на тлі російської агресії в Україні, Болгарія вирішила оснастити берегову охорону ракетами.

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