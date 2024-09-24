Болгарія хоче заборонити імпорт яєць з України через п'ятиразове зростання поставок

Міністр обґрунтував запит тим, що захисні заходи, досі прийняті на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць у Болгарії.

За його словами, за перші шість місяців поточного 2024 року він досягнув 2618 тонн, що є п'ятикратним зростанням у річному обчисленні. Заявлені імпортні ціни значно нижчі від цін на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.

"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств та порушувати права наших фермерів", - також заявив він.

Міністр уточнив, що йдеться про свіжі курячі яйця, що, крім великої напруженості, призвело ще й до банкрутств птахофабрик.

"На сьогоднішній день ми регулюємо ринок, але хочемо зупинити імпорт яєць поки що. Ми надали ЄК дані, на підставі яких можна ухвалити рішення", - додав Тахов.

Торгівля України з ЄС

У червні 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною.

Єврокомісія має право запроваджувати мито на імпорт продовольства з України.

У квітні Європейський парламент схвалив продовження на рік безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, водночас запровадивши нові обмеження на рівень імпорту. Це останній перегляд. ЄС та Україна мають намір укласти довгострокову угоду з червня 2025 року.

Тарифи мають набути чинності на птицю, яйця, цукор, овес, крупу, кукурудзу та мед, якщо імпорт перевищить середній рівень другої половини 2021 року, 2022 та 2023 років.