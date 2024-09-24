Болгария хочет запретить импорт яиц из Украины из-за пятикратного роста поставок

Министр обосновал запрос тем, что защитные меры, принятые до сих пор на уровне ЕС, не достигают ожидаемого сдерживающего эффекта и не являются достаточным фактором для облегчения ситуации на рынке яиц в Болгарии.

По его словам, за первые шесть месяцев текущего 2024 года он достиг 2618 тонн, что является пятикратным ростом в годовом исчислении. Заявленные импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что оказывает серьезное давление на цены на внутреннем рынке, добавил он.

"Мы за твердую поддержку народа Украины, но это ни в коем случае не должно стоить банкротств и нарушать права наших фермеров", - также заявил он.

Министр уточнил, что речь идет о свежих куриных яйцах, что, помимо большой напряженности, привело еще и к банкротствам птицефабрик.

"На сегодняшний день мы регулируем рынок, но хотим остановить импорт яиц, пока. Мы предоставили ЕК данные, на основании которых можно принять решение", - добавил Тахов.

Торговля Украины с ЕС

В июне 2022 года ЕС временно приостановил ряд тарифов, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Украиной.

Еврокомиссия имеет право вводить таможенные пошлины на импорт продовольствия из Украины.

В апреле Европейский парламент одобрил продление на год беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией, одновременно введя новые ограничения на уровень импорта. Это последний пересмотр. ЕС и Украина намерены заключить долгосрочное соглашение с июня 2025 года.

Тарифы должны вступить в силу на птицу, яйца, сахар, овес, крупу, кукурузу и мед, если импорт превысит средний уровень второй половины 2021 года, 2022 и 2023 годы.