Болгария готовит ноту протеста Франции из-за высказывания Макрона

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила подготовить ноту протеста в МИД Франции в связи с высказыванием президента Эммануэля Макрона по поводу мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe

Кроме того, посол Франции в Софии Флоренс Робин была вызвана в Министерство иностранных дел Болгарии.

Напомним, ранее Макрон, говоря о проблеме незаконной миграции в интервью правому еженедельнику Valeurs Actuelles, упомянул об украинских нелегалах.

"Я хотел бы, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарские или украинские нелегалы", - сказал он.

Министерство иностранных дел вызвало посла Франции в Украине в связи с заявлениями французкого президента Эммануэля Макрона об "украинских нелегалах" в недавнем интервью одному из изданий. Посол заявил, что у Франции нет претензий к путешественникам из Украины.

Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.