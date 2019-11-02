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Болгарія готує ноту протесту Франції через висловлювання Макрона

Новини » Політика     02.11.2019 - 20:44
Болгарія готує ноту протесту Франції через висловлювання Макрона
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Посол Франції в Софії Флоренс Робін була викликана в МЗС Болгарії

Міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва доручила підготувати ноту протесту в МЗС Франції у зв'язку з висловлюванням президента Еммануеля Макрона з приводу мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofia Globe

Крім того, посол Франції в Софії Флоренс Робін була викликана в Міністерство закордонних справ Болгарії.

Нагадаємо, раніше Макрон, говорячи про проблему незаконної міграції в інтерв'ю правому тижневику Valeurs Actuelles, згадав про українських нелегалів.

"Я хотів би, щоб приїжджали люди з Гвінеї або Кот-д'Івуару, приїжджали легально, щоб робили цю роботу, ніж болгарські або українські нелегали", - сказав він.

Міністерство закордонних справ викликало посла Франції в Україні у зв'язку з заявами французького президента Еммануеля Макрона про "українських нелегалів" у недавньому інтерв'ю одному з видань. Посол заявив, що у Франції немає претензій до мандрівників з України.

Сторони також підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співпрацю в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

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