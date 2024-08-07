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Болгария разрешила своей армии участвовать в подготовке украинских военных

Болгария, Среда 07 августа 2024 21:21
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Болгария разрешила своей армии участвовать в подготовке украинских военных Фото: Болгария разрешила своей армии участвовать в подготовке украинских военных (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Болгарии разрешило военнослужащим болгарских Вооруженных сил участвовать в миссии НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.

"Принятием этого решения наша страна четко свидетельствует о своей приверженности поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и подтверждает солидарность с Альянсом в совместных усилиях по поддержке международного мира и безопасности", - отметили в болгарском правительстве.

Там добавили, что ввиду близости войны в Украине к границам Болгарии и важности этого конфликта для безопасности Европы "вклад нашей страны в NSATU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".

Отметим, пока неизвестно, сколько болгарских военнослужащих будут привлечены к обучению украинских военных.

Что такое NSATU

Напомним, на саммите НАТО в июле страны-члены Альянса согласовали создание структуры по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности - NSATU. Структура будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов НАТО и будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

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