Болгария разрешила своей армии участвовать в подготовке украинских военных

Правительство Болгарии разрешило военнослужащим болгарских Вооруженных сил участвовать в миссии НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.

"Принятием этого решения наша страна четко свидетельствует о своей приверженности поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и подтверждает солидарность с Альянсом в совместных усилиях по поддержке международного мира и безопасности", - отметили в болгарском правительстве.

Там добавили, что ввиду близости войны в Украине к границам Болгарии и важности этого конфликта для безопасности Европы "вклад нашей страны в NSATU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".

Отметим, пока неизвестно, сколько болгарских военнослужащих будут привлечены к обучению украинских военных.