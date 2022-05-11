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Болгария договорилась о покупке американского газа дешевле, чем у "Газпрома"

Фото: Газ в Болгарию будут поставлять США вместо "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США в июне начнут поставлять сжиженный природный газ для Болгарии по ценам ниже "Газпрома". Договоренность об этом была достигнута во время встречи премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Вице-президент Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета. Со своей стороны, премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС.

Ранее премьер-министр Кирилл Петков провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном в Госдепартаменте США. Они обсудили возможности партнерства с США для диверсификации энергетики Болгарии и региона. Петков и Блинкен также обсудили модернизацию болгарских вооруженных сил, а также стабильность и развитие на Западных Балканах.

Ранее Греция заявила, что предложит помощь Болгарии после того, как Россия прекратила поставки газа. Официальный представитель Греции заявил, что София уже заказала некоторые партии сжиженного природного газа (СПГ) для доставки через греческий терминал.

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Цена на газ