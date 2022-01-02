В Болгарии выявили первые случаи "Омикрона"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы подтвердили новый штамм в образцах, взятых у 12 человек. Отныне мы можем ожидать более быстрого распространения инфекции. "Омикрон" постепенно станет доминирующим вариантом, как это уже произошло во многих странах ЕС", - заявил главный санитарный врач балканской страны Ангел Кунчев.

По его словам, что заразившиеся девять мужчин и три женщины, в основном из Софии, испытывают легкие симптомы, и никто из них не был госпитализирован.

Во вторник, 4 января, органы здравоохранения Болгарии проведут совещание, чтобы обсудить, потребуются ли дополнительные меры для сдерживания распространения нового штамма.

Главный санврач страны заявил, что Болгария уже предприняла самый важный шаг, предложив единовременную денежную премию в размере 75 левов (около 44 долларов) пенсионерам, которые решат пройти вакцинацию или получить дополнительную дозу вакцины в наименее вакцинированном государстве-члене ЕС.

Болгария также сократила период для ревакцинации до трех месяцев после полного цикла вакцинации.