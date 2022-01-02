ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Болгарии выявили первые случаи "Омикрона"

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 19:24
В Болгарии выявили первые случаи "Омикрона" Фото: В Болгарии выявили первые случаи "Омикрона" (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Болгарии подтвердили распространение нового штамма коронавируса "Омикрон". В стране выявили первые 12 случаев заболевания вариантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы подтвердили новый штамм в образцах, взятых у 12 человек. Отныне мы можем ожидать более быстрого распространения инфекции. "Омикрон" постепенно станет доминирующим вариантом, как это уже произошло во многих странах ЕС", - заявил главный санитарный врач балканской страны Ангел Кунчев.

По его словам, что заразившиеся девять мужчин и три женщины, в основном из Софии, испытывают легкие симптомы, и никто из них не был госпитализирован.

Во вторник, 4 января, органы здравоохранения Болгарии проведут совещание, чтобы обсудить, потребуются ли дополнительные меры для сдерживания распространения нового штамма.

Главный санврач страны заявил, что Болгария уже предприняла самый важный шаг, предложив единовременную денежную премию в размере 75 левов (около 44 долларов) пенсионерам, которые решат пройти вакцинацию или получить дополнительную дозу вакцины в наименее вакцинированном государстве-члене ЕС.

Болгария также сократила период для ревакцинации до трех месяцев после полного цикла вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Омикрон Коронавирус
NEWS
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
В первый день 2022 года в Украине заразились коронавирусом почти две тысячи человек: статистика
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году