В Болгарии выбирают парламент на фоне обвинений премьера в коррупции

61-летний Борисов почти без перерыва с 2009 года возглавляет правительство Болгарии. Последний опрос общественного мнения свидетельствует, что правоцентристская ГЕРБ Борисова снова наберет наибольшее количество голосов 29%. Но, вероятно, с таким показателем партии придется договариваться с другими политическими силами о создании коалиции в парламенте.

Более 6,7 миллиона болгар имеют право голосовать, но социологи ожидают низкой явки из-за беспокойства избирателей насчет COVID-19.

По данным научного интернет-издания "Наш мир в данных", Болгария в марте 2021 года ежедневно регистрировала около 4000 новых случаев коронавируса и имеет второй по уровню смертности от коронавируса в ЕС показатель после Венгрии.

В 2020 году неспособность побороть коррупцию и реформировать судебную систему вывела тысячи протестующих на улицы. Протестующие обвинили Борисова в создании комфортных условий для местных олигархов и направлении помощи ЕС для предприятий, близких к ГЕРБ. Борисов эти обвинения отрицает.

Президент Румен Радев, который является критиком Борисова, но выполняет в основном церемониальную роль, отмечает, что Болгарии нужны новые лица и идеи.

Оппозиционные социалисты, согласно данным соцопроса, должны набрать 20-22% голосов.

Другая оппозиционная партия во главе с телеведущим Слави Трифоновым может оказаться на третьем месте с 13% избирателей. Трифонов заявляет, что выступает против любой коалиции с основными партиями.

На четвертом месте, как предполагается, может оказаться этническая турецкая партия ДПС.

Демократическая "Болгария вставай! Долой мафию!" также должна преодолеть проходной барьер. Коалиционный партнер ГЕРБ, националистическая партия ВМРО, может получить около 4%.

Избирательные участки закроются в 20:00.