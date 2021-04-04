У Болгарії обирають парламент на тлі звинувачень прем'єра в корупції

61-річний Борисов майже без перерви з 2009 року очолює уряд Болгарії. Останнє опитування громадської думки свідчить, що правоцентристська ГЕРБ Борисова знову набере найбільшу кількість голосів 29%. Але, ймовірно, із таким показником партії доведеться домовлятися із іншими політичними силами щодо створення коаліції у парламенті.

Понад 6,7 мільйона болгар мають право голосувати, але соціологи очікують низької явки через занепокоєння виборців щодо COVID-19.

За даними наукового інтернет-видання "Наш світ в даних", Болгарія в березні 2021 року щодня реєструвала близько 4000 нових випадків коронавірусу і має другий за рівнем смертності від коронавірусу в ЄС показник після Угорщини.

В 2020 році неспроможність подолати корупцію та реформувати судову систему вивела тисячі протестуючих на вулиці. Протестувальники звинуватили Борисова в створенні комфортних умов для місцевих олігархів і спрямуванні допомоги ЄС для підприємств, близьких до ГЕРБ. Борисов ці звинувачення заперечує.

Президент Румен Радев, який є критиком Борисова, але виконує в основному церемоніальну роль, наголошує, що Болгарії потрібні нові обличчя та ідеї.

Опозиційні соціалісти, згідно з даними соцопитування, мають набрати 20-22% голосів.

Інша противладна партія на чолі з телеведучим Славі Трифоновим може опинитися на третьому місці із 13% виборців. Трифонов заявляє, що виступає проти будь-якої коаліції з основними партіями.

На четвертому місці, як передбачається, може опинитися етнічна турецька партія ДПС.

Демократична "Болгарія вставай! Геть мафію!" також має подолати прохідний бар'єр. Коаліційний партнер ГЕРБ, націоналістична партія ВМРО, може отримати близько 4%.

Виборчі дільниці закриються о 20:00.