В Болгарії віце-прем’єр подав у відставку після тривалих протестів

Фото: Валерій Симеонов (twitter.com/RB_English)

Протести почались через його висказування про інвалідів

Віце-прем’єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після того, як у країні декілька тижнів продовжувались акції протестів через його заяву з приводу інвалідів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

В апараті прем’єр-міністра Болгарії Бойка Борисова заявили, що ним була прийнята заява про відставку Симеонова. Сам віце-прем’єр про свою відставку заявив, що постійна кампанія у ЗМІ проти нього завдає шкоди не тільки йому, але й авторитетові уряду.

Повідомляється, що Симеонов відповідав в уряді за демографічну та економічну політику. Критикуючи проект закону про людей із інвалідністю він заявив, що документ має на меті "задовольнити групу крикливих жінок", що "спекулюють" на своїх "нібито хворих" дітях-інвалідах.

Після того, як ці слова стали відомими, у країні піднялись протести з вимогою відставки віце-прем’єра.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Болгарії заарештували хакера з Росії. За рішенням суду, 38-річний росіянин, який має громадянство РФ і Болгарії, був затриманий у Варні за позовом влади США, він буде перебувати під вартою до розгляду справи про екстрадицію.