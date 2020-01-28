В Болгарии украинское судно село на мель, движение по Дунаю заблокировано

В северной Болгарии во вторник, 28 января, было заблокировано речное судоходство в Дунае после того, как на мель село украинское судно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с происшествием в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Какие грузы перевозят корабли - неизвестно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна оштрафуют за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра.

В болгарском морском агентстве заявили, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.

Напомним, в сентябре прошлого года в устье реки Дунай прошли двусторонние украинско-румынские учения "Риверайн-2019".

Кроме того, 29 мая на реке Дунай в Будапеште (Венгрия) произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинством пассажиров судна были туристы из Южной Кореи. В результате аварии погибли по меньшей мере 7 человек, еще 20 человек считались пропавшими без вести.