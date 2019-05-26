В Болгарии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В Министерстве внутренних дел Болгарии сообщили, что в воскресенье, 26 мая, в результате экспериментального полета разбился самолет, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

В министерстве рассказали, что самолет взлетел с аэродрома Чернево около города Ихтиман, который находится приблизительно в 60 километрах на юго-восток от столицы страны Софии.

По предварительным данным крушение произошло после того, как пилот потерял управление при наборе высоты, после чего самолет спикировал в землю и загорелся. Прибывшие спасатели и медики сообщили, что пострадавшие мужчина и женщина сгорели в результате удара.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Гондурасе разбился самолет с туристами, есть жертвы. Местные власти сообщили, что частный самолет упал в море вблизи острова Роатан, который входит в состав Гондураса, в результате катастрофы погибли 5 человек, среди них иностранные туристы и пилот.

Как писало РБК-Украина, Управление гражданской авиации Дубая заявило в четверг, что на юг от аэропорта Дубая разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец.