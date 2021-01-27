Дискотека против локдауна: в Болгарии протестуют работники общепитов

Фото: протесты в Софии (trud.bg)

В Болгарии проходят протесты владельцев и сотрудников заведений общественного питания. Они требуют разрешить им работать во время карантина.

Об этом сообщает Trud.bg.

Протесты против запрета работать ресторанам и кафе проходят по всей стране. Самая масштабная акция проходит в столице Софии. Там представители общепитов протестуют в формате дискотеки - вместо привычных лозунгов работают диджеи, играет музыка и призывы к толпе "Где ваши руки?". У участников акции есть плакаты с призывами разрешить работу общепитов.

Со сцены звучат приветствия работников конкретных заведений. Все это происходит под шумы вувузел и свист. Некоторые из протестующих переодеты в костюмы героев мультфильмов.

Акции проходят с требованием разрешить работу общепитов с 1 февраля. Они убеждены, что из-за возобновления работы кафе и ресторанов не произойдет скачка заболеваемости, поскольку этого не происходит в случае с работой ресторанов в гостиницах.

На прошлой неделе в Болгарии утвердили смягчение карантина. Разрешили вернуться на занятия ученикам средней школы, но оставили запрет на работу общепитов.

Также стало известно, что Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус. Так правительство хочет остановить распространение "британского" штамма COVID.