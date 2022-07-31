В Болгарии произошел взрыв на складе, где хранилось оружие

В результате взрыва возник пожар, который сейчас потушен. Никто не пострадал.

Место происшествия специалисты обследовали с помощью дрона, район будет оцеплен на 72 часа.

По данным владельца предприятия, на складе находились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не оплачены и хранились там.

"Речь не идет ни о какой человеческой ошибке, потому что человеческой ошибки не бывает. В 4:00 раздался взрыв, а потом склад загорелся. Что было внутри, никто не может сказать. Это в основном боеприпасы, которые уже не нужны на заводе. Какая-то компания когда-то что-то заказывала, потом из-за неуплаты товар не получила, и мы товар хранили", - рассказал он.