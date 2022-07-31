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В Болгарии произошел взрыв на складе, где хранилось оружие

Фото: в Болгарии произошел взрыв на складе (bnr.bg)
Автор: Наталия Гурковская

Воскресенье, 31 июля, около 4 часов утра на складе боеприпасов компании "ЭМКО" под Карнобатом (Болгария) произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.bg.

В результате взрыва возник пожар, который сейчас потушен. Никто не пострадал.

Место происшествия специалисты обследовали с помощью дрона, район будет оцеплен на 72 часа.

По данным владельца предприятия, на складе находились устаревшие боеприпасы, которые были заказаны компаниями, но не оплачены и хранились там.

"Речь не идет ни о какой человеческой ошибке, потому что человеческой ошибки не бывает. В 4:00 раздался взрыв, а потом склад загорелся. Что было внутри, никто не может сказать. Это в основном боеприпасы, которые уже не нужны на заводе. Какая-то компания когда-то что-то заказывала, потом из-за неуплаты товар не получила, и мы товар хранили", - рассказал он.

Напомним, ранее болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев подтвердил поставки оружия Украине.

Оружие его компании EMCO хранилось на складах в Чехии, которые были взорваны в 2014 году. Сам Гебрев чуть не стал жертвой отравления ядом "Новичок".

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Болгария