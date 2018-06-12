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В Болгарии потерпел крушение военный вертолет, есть погибшие

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 04:01
Фото: прапор Болгарії
Фото: прапор Болгарії

Крушение произошло в районе гражданского аэропорта

В Болгарии в результате крушения военного вертолета Ми-17 погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает агентство NOVA.

Как сообщается, крушение произошло в районе гражданского аэропорта Пловдива на юге страны. Так, по предварительным данным, военный вертолет Ми-17 упал с высоты 50 метров.

Отмечается также, что на борту находилось трое военнослужащих. В результате авиакатастрофы главный пилот и помощник пилота погибли. Третий член экипажа, бортинженер, был доставлен в больницу.

Кроме того, на месте работают спасательные службы, причины авиакатастрофы выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на шоссе возле столицы Болгарии Софии перевернулся автобус, в результате аварии шесть человек погибли, еще 20 получили ранения.

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Теги публикации: Болгария, крушение, вертолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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