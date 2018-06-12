У Болгарії зазнав аварії військовий вертоліт, є загиблі

Аварія сталася в районі цивільного аеропорту

У Болгарії в результаті краху військового вертольота Мі-17 загинули дві людини, ще одна постраждала. Про це повідомляє агентство NOVA.

Як повідомляється, аварія сталася в районі цивільного аеропорту Пловдива на півдні країни. Так, за попередніми даними, військовий вертоліт Мі-17 впав з висоти 50 метрів.

Відзначається також, що на борту знаходилося троє військовослужбовців. У результаті авіакатастрофи головний пілот і помічник пілота загинули. Третій член екіпажу, бортінженер, був доставлений в лікарню.

Крім того, на місці працюють рятувальні служби, причини авіакатастрофи з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на шосе біля столиці Болгарії Софії перекинувся автобус, в результаті аварії шість людей загинули, ще 20 отримали поранення.