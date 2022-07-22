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В Болгарии на пляже обнаружили фрагмент российской ракеты

Фото: на побережье Болгарии обнаружили фрагмент российской ракеты (flickr com swiv)
Автор: Наталья Юрченко

На пляж в Болгарии вынесло фрагмент российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Nova.bg.

Инцидент произошел между городами Поморие и Ахелой. Часть ракеты вынесло на пляж перед отелем. Отдыхающие оповестили службу чрезвычайных ситуаций.

Специалисты отмечают, что это часть от ракеты "Панцирь-С1", которая после запуска отделяется и уже не несет угрозы.

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России на побережьях Болгарии обнаружили около 30 находок, связанных с боевыми действиями. Лишь одна из них была взрывоопасной.

Фото: в Болгарии обнаружили часть российской ракеты (скриншот видео)

Напомним, что российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" обнаружили на острове Змеиный, который недавно освободили от оккупантов.

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