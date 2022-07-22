В Болгарии на пляже обнаружили фрагмент российской ракеты

На пляж в Болгарии вынесло фрагмент российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Nova.bg .

Инцидент произошел между городами Поморие и Ахелой. Часть ракеты вынесло на пляж перед отелем. Отдыхающие оповестили службу чрезвычайных ситуаций.

Специалисты отмечают, что это часть от ракеты "Панцирь-С1", которая после запуска отделяется и уже не несет угрозы.

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России на побережьях Болгарии обнаружили около 30 находок, связанных с боевыми действиями. Лишь одна из них была взрывоопасной.

Фото: в Болгарии обнаружили часть российской ракеты (скриншот видео)