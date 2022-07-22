У Болгарії на пляжі виявили фрагмент російської ракети

На пляж у Болгарії винесло фрагмент російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Nova.bg .

Інцидент стався між містами Поморіє та Ахелой. Частину ракети винесло на пляж перед готелем. Відпочиваючі сповістили службу надзвичайних ситуацій.

Фахівці зазначають, що це частина від ракети "Панцир-С1", яка після запуску відділяється і вже не несе загрози.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії на узбережжях Болгарії виявили близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями. Лише одна з них була вибухонебезпечною.

Фото: у Болгарії виявили частину російської ракети (скриншот відео)