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У Болгарії на пляжі виявили фрагмент російської ракети

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Поморіє, П'ятниця 22 липня 2022 16:35
У Болгарії на пляжі виявили фрагмент російської ракети Фото: на узбережжі Болгарії виявили фрагмент російської ракети (flickr com swiv)
Автор: Наталія Юрченко

На пляж у Болгарії винесло фрагмент російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Nova.bg.

Інцидент стався між містами Поморіє та Ахелой. Частину ракети винесло на пляж перед готелем. Відпочиваючі сповістили службу надзвичайних ситуацій.

Фахівці зазначають, що це частина від ракети "Панцир-С1", яка після запуску відділяється і вже не несе загрози.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії на узбережжях Болгарії виявили близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями. Лише одна з них була вибухонебезпечною.

У Болгарії на пляжі виявили фрагмент російської ракети

Фото: у Болгарії виявили частину російської ракети (скриншот відео)

Нагадаємо, що російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" виявили на острові Зміїний, який нещодавно звільнили від окупантів.

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