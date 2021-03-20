В Болгарии планируют выслать российских дипломатов из-за шпионского скандала
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в стране снова придется пойти на объявление персонами нон грата российских дипломатов. Это связано с очередным шпионским скандалом.
Об этом сообщает "Блиц".
"Снова в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Мы будем твердо защищать свою национальную безопасность и независимость", - заявил Борисов.
Также он призвал российских дипломатов прекратить шпионаж на территории Болгарии.
"Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: "Прекратите шпионить!", - сказал премьер-министр.
Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.
Также ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.