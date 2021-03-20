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В Болгарии планируют выслать российских дипломатов из-за шпионского скандала

Новина українською → София, Суббота 20 марта 2021 20:24
В Болгарии планируют выслать российских дипломатов из-за шпионского скандала вот: Бойко Борисов (government.bg)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в стране снова придется пойти на объявление персонами нон грата российских дипломатов. Это связано с очередным шпионским скандалом.

Об этом сообщает "Блиц".

"Снова в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Мы будем твердо защищать свою национальную безопасность и независимость", - заявил Борисов.

Также он призвал российских дипломатов прекратить шпионаж на территории Болгарии.

"Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: "Прекратите шпионить!", - сказал премьер-министр.

Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.

Также ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.

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