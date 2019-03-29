В Болгарии горела психиатрическая больница, есть жертвы

В психиатрической больнице в городе Пловдив (Болгария) произошел пожар, вследствие которого погибли трое госпитализированных мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным прокуратуры, пожар начался в больничной палате. Причину пожара сейчас выясняют.

Как отмечается, во время пожара были эвакуированы 60 пациентов. Сообщается, что трое погибших - мужчины старше 50 лет, которые были госпитализированы из-за агрессивного поведения.

РБК-Украина писало, что в результате пожара в Дакке (Бангладеш) в офисном здании погибли не менее 25 человек. Девятнадцять погибших обнаружили в здании, еще шестеро скончались в больницах. Также сообщается, что пострадали не менее 70 человек.

Офисный центр в Дакке загорелся вчера в 09:00 мск пожар локализовали примерно через четыре часа.

Напомним, в Баку сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Діглас". Известно, что пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. К тушению были задействованы вертолеты. В результате пожара пострадали четыре человека.