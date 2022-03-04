"Болезненное решение". Столтенберг объяснил, почему НАТО не вводит бесполетную зону над Украиной

Столтенберг объяснил, что единственный способ реализовать бесполетную зону - это отправить самолеты в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. В таком случае, по словам генсека НАТО, все может закончится "полноценной войной в Европе, в которую будет втянуто намного больше стран".

"Как союзники по НАТО мы обязаны не допустить, чтобы эта война вышла за пределы Украины. Мы решили, что не будем входить ни в украинское небо, ни на территорию Украины. НАТО не будет частью этого конфликта", - сказал он.

Как считает Столтенберг, если НАТО будет непосредственно вовлечено в войну в Украине, то будет "больше человеческих страданий, больше убитых гражданских лиц".

"Наша главная задача - защитить миллиард людей, которые живут в 30 странах-членах НАТО", - добавил генсек.