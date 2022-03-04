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"Болісне рішення". Столтенберг пояснив, чому НАТО не вводить безпольотну зону над Україною

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Альянс не хоче вводити безпольотну зону над територією України. За його словами, НАТО не хоче прямого конфлікту з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга за підсумками засідання міністрів закордонних справ НАТО.

Столтенберг пояснив, що єдиний спосіб реалізувати безпольотну зону - це відправити літаки в український повітряний простір і збивати російські літаки. У такому випадку, за словами генсека НАТО, все може закінчиться "повноцінною війною в Європі, в яку буде втягнуто набагато більше країн".

"Як союзники по НАТО ми зобов'язані не допустити, щоб ця війна вийшла за межі України. Ми вирішили, що не будемо входити ні в українське небо, ні на територію України. НАТО не буде частиною цього конфлікту", - сказав він.

Як вважає Столтенберг, якщо НАТО буде безпосередньо залучено у війну в Україні, то буде "більше людських страждань, більше вбитих цивільних осіб".

"Наше головне завдання - захистити мільярд людей, які живуть в 30 країнах-членах НАТО", - додав генсек.

Нагадаємо, сьогодні Столтенберг заявив, що літаків НАТО в небі України не буде.

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НАТОВійна Росії проти УкраїниЄнс Столтенберг