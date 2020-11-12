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Болельщиков могут допустить на Олимпийские игры в Токио

Автор: Вера Олейник

На Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут допустить ограниченное число иностранных болельщиков. Двухнедельный карантин, который введен в стране для всех прибывающих из-за рубежа, будет отменен для зрителей только при соответствии определенным условиям.

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Об этом рассказал главный исполнительный директор Олимпиады Тоширо Муто, передает Associated Press.

"Что касается зарубежных зрителей, нужно ли им проходить 14-дневный карантин или нет, сможем ли мы от него отказаться - будет зависеть от ситуации. Существует вероятность, что при определенных обстоятельствах карантин отменят", - сказал он.

Организаторы и Международный олимпийский комитет дали себе как минимум пять месяцев - к весне следующего года разработать меры для всех зрителей.

Япония добилась значительных успехов в борьбе с вирусом, в стране одни из самых низких показателей COVID-19.

Напомним, вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявлял, что перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19.

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